"Коламбус" переиграл "Каролину" благодаря 37 сейвам Бобровского

"Каролина" уступила "Коламбусу" в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2 ОТ). В составе "Блю Джэкетс" едва "сухой" матч не сыграл российский вратарь Сергей Бобровский. За 1 минуту 25 секунд до конца третьего периода игрок "Харрикейнз" Джефф Скиннер сравнял счет. Голкипер Бобровский провел на площадке весь матч, отразив 37 из 38 ударов. Нападающий Артемий Панарин провел на льду 21 минуту 36 секунд. Дублем в составе "Коламбуса" отметился нападающий Сонни Милано.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Коламбус" - 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Милано - 3 (Бьоркстранд, Фолиньо), 50:01 - 0:1. Скиннер - 1, 58:35 - 1:1. Милано - 4, 64:29 - 1:2.

Вратари: Дарлинг (57:42 - 58:35) - БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 38 (10+10+11+7) - 27 (11+9+6+1).

Наши: - - Панарин (21:36/0/0)

11 октября. Роли. PNC Arena.