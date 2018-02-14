"Коламбус" переиграл "Айлендерс", Бобровский сделал 29 сэйвов

"Коламбус" на выезде обыграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Это вторая подряд победа "Блю Джэкетс", голевой передачей в составе которого сегодня отметился российский нападающий Артемий Панарин. Также 29 сэйвов сделал российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский.

В другой встрече "Бостон" на своем льду переиграл "Калгари" (5:2).

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Коламбус" - 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Голы: Таварес - 29 (бол., Ли, Дж. Бэйли), 17:51 - 1:0. Бьоркстранд - 10 (бол., Веренски, Дюбуа), 26:02 - 1:1. Дюбуа - 13 (бол., Веренски, Бьоркстранд), 39:03 - 1:2. Дубински - 5 (Дженнер, Андерсон), 46:01 - 1:3. Аткинсон - 9 (ПАНАРИН, Веренски), 46:44 - 1:4.

Вратари: Галак - БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 30 (11+7+12) - 51 (26+15+10).

Наши: Кулемин - Бобровский, Панарин.

Нью-Йорк. Barclays Center.

"Бостон" - "Калгари" - 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)

Голы: Нэш - 9 (Бэкес, Гржельчик), 0:28 - 1:0. Беннетт - 8 (Хэтэуэй), 2:03 - 1:1. Годро - 19 (Стэйджан, Джиордано), 9:12 - 1:2. Нэш - 10 (Шаллер, Макэвой), 36:20 - 2:2. Бержерон - 26 (бол., Краг), 41:15 - 3:2. Бержерон - 27 (Маршан, Бэкес), 49:19 - 4:2. Хара - 6 (п.в.), 56:14 - 5:2.

Вратари: Раск - Риттих (55:55 - 56:14).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 40 (11+16+13) - 30 (13+8+9).

Бостон. TD Garden.