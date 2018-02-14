"Коламбус" переиграл "Айлендерс", Бобровский сделал 29 сэйвов

"Коламбус" на выезде обыграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Это вторая подряд победа "Блю Джэкетс", голевой передачей в составе которого сегодня отметился российский нападающий Артемий Панарин. Также 29 сэйвов сделал российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский.
В другой встрече "Бостон" на своем льду переиграл "Калгари" (5:2).
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Айлендерс" - "Коламбус" - 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Голы: Таварес - 29 (бол., Ли, Дж. Бэйли), 17:51 - 1:0. Бьоркстранд - 10 (бол., Веренски, Дюбуа), 26:02 - 1:1. Дюбуа - 13 (бол., Веренски, Бьоркстранд), 39:03 - 1:2. Дубински - 5 (Дженнер, Андерсон), 46:01 - 1:3. Аткинсон - 9 (ПАНАРИН, Веренски), 46:44 - 1:4.
Вратари: Галак - БОБРОВСКИЙ.
Штраф: 10 - 8.
Броски: 30 (11+7+12) - 51 (26+15+10).
Наши: Кулемин - Бобровский, Панарин.
Нью-Йорк. Barclays Center.
"Бостон" - "Калгари" - 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)
Голы: Нэш - 9 (Бэкес, Гржельчик), 0:28 - 1:0. Беннетт - 8 (Хэтэуэй), 2:03 - 1:1. Годро - 19 (Стэйджан, Джиордано), 9:12 - 1:2. Нэш - 10 (Шаллер, Макэвой), 36:20 - 2:2. Бержерон - 26 (бол., Краг), 41:15 - 3:2. Бержерон - 27 (Маршан, Бэкес), 49:19 - 4:2. Хара - 6 (п.в.), 56:14 - 5:2.
Вратари: Раск - Риттих (55:55 - 56:14).
Штраф: 10 - 8.
Броски: 40 (11+16+13) - 30 (13+8+9).
Бостон. TD Garden.
Дополнительная информация
- Бостон Брюинз
- Коламбус Блю Джэкетс
- Сергей Бобровский
- НХЛ
- Нью-Йорк Айлендерс
- Калгари Флэймз
- Артемий Панарин
Марио66
Давненько уже никто не выигрывал в НХЛ Харта и Селке в одном сезоне. %)
11:25
ростовский свин
maxcds..мне кажется что давая кому то харта - учитывают продвинутую статистику -потому что по ей можно определить влияние игрока на командные действия, как и в случае с селке,всякие там фенвики и корси-) Харт приз счамому ценному игроку - ценный это тот который оказывает большое влияние на игру команды - а это не только голы -передачи,очки ...А у бержерона с продвинутой статистикой все здорово уже много лет,результативность была не на топовом уровне.а в этом сезоне она появилась - результативность...На мой взгляд он один из главных пртендентов...
10:39
maxcds
Весёлый© maxcds ___ Вы просто ненавидите всё квебекское./// не есть в этом правда. Прайс, мной очень уважаемый, играет за провинцию. Сакик топчик выбирался в нордикс. Видишь как много меня связывает с Квебеком)
10:12
Весёлый©
maxcds ___ Вы просто ненавидите всё квебекское.
09:59
maxcds
))))))))) Бержерону Харт? даже отбросив как минимум 3х россиян (Санепы среди них нет), на сколько больше он внес вклад в успехи своей команды, чем Уильям так его Карлсон, Уилер, Кутюрье, Гудрон, Мэтьюзюха даже с травмой? Бозтон набрал относительный ход с середины ноября, к НГ залез в плов и там рулил не только и не столько Бержерон. После нового года Бозтон проиграл тока 4 игры, из них 2 - в основное время. И вот тут уже Бержерон на похмельем синдроме лиги стрельнул пару раз по крупному. Доиграет сезон как после НГ, то поговорим. А пока в очередь. И скорее во второй десяток.
09:50
Werewolf
Весёлый© Бержеронку признали суперснайпером и теперь пасуют ему под синюю линию для быстрого отрыва, как Буре. Овечкин, отдавай Ришар машинке для забрасываний!_____Там Малыч на пятки наступает )
09:11
gibson
Бержерону - Харта, я считаю.
08:12
Adios Amigos R...
Бержеронку срочно проверить на допинг, ибо нехрен!
07:07
Весёлый©
Бержеронку признали суперснайпером и теперь пасуют ему под синюю линию для быстрого отрыва, как Буре. Овечкин, отдавай Ришар машинке для забрасываний!
06:55
maxcds
Даааа! Очень важный матч. Таких еще 5 в этом месяце. Торонту, айлов, джерси надо обыгрывать, не давая им очков. С филками делитесь. С остальными как получится. Эххх если б не лоботрясы из филадельфии, то вообще чудные результаты б были.
06:05