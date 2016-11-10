"Коламбус" одолел "Анахайм" в овертайме, Бобровский сделал 30 сэйвов

"Коламбус" взял верх над "Анахаймом" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 в овертайме. Автором победного гола стал защитник "Блю Джэкетс" Зак Веренски. Ворота хозяев защищал россиянин Сергей Бобровский, отразивший 30 бросков из 32.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" – "Анахайм" – 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Дженнер - 1 (Хартнелл, Аткинсон), 1:23 - 1:0. Саад - 4 (Мюррей, Джонсон), 5:29 - 2:0. Ракелль - 4 (Фаулер, Мэнсон), 37:21 - 2:1. Ритчи - 3 (Крамаросса), 41:25 - 2:2. Веренски - 3 (Веннберг, Саад), 61:21 - 3:2.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Гибсон.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 18 (7+5+5+1) - 32 (9+15+7+1).

Коламбус. Nationwide Arena.