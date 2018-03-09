"Коламбус" одержал победу над "Колорадо" в овертайме, Варламов отразил 39 бросков

"Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своей площадке "Колорадо" - 5:4 в овертайме. Победная шайба на счету защитника Сета Джонса.

Форвард "Блю Джэкетс" Артемий Панарин провел на площадке 18 минут 24 секунды, голкипер Сергей Бобровский в этой встрече не играл.

В составе "Эвеланш" 23 минуты 40 секунд отыграл защитник Никита Задоров. Вратарь Семен Варламов отразил 39 бросков из 44.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Колорадо" - 5:4 ОТ (1:2, 3:0, 0:2, 1:0)

Голы: Бэрри - 9 (Рантанен), 6:55 - 0:1. Седерберг - 13 (Комо), 7:07 - 0:2. Дженнер - 7 (Веннберг), 7:49 - 1:2. Ванек - 18 (Дженнер, Мюррей), 21:19 - 2:2. Веренски - 14 (бол., Джонс, Дюбуа), 32:36 - 3:2. Ванек - 19 (Джонс, Веренски), 35:52 - 4:2. Ландескуг - 22 (бол., Рантанен, Маккиннон), 53:26 - 4:3. Седерберг - 14, 56:42 - 4:4. Джонс - 11 (Дюбуа, ПАНАРИН), 60:59 - 5:4.

Вратари: Корписало - ВАРЛАМОВ.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 44 (10+14+19+1) - 27 (5+10+10+2).

Наши: Панарин (18:24/3/0) - Задоров (23:40/0/0).

9 марта. Коламбус. Nationwide Arena.