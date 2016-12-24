"Коламбус" одержал 12-ю победу подряд, обыграв "Монреаль", Бобровский отразил 36 бросков

"Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Монреаль" со счетом 2:1. Победная шайба на счету нападающего Брэндона Саада.
Российский вратарь "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 36 бросков. Российский нападающий "Канадиенс" Александр Радулов очков не набрал.
"Коламбус" одержал 12-ю победу подряд и занимает первое место в таблице Восточной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Коламбус" - "Монреаль" - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Ганье - 14 (бол., Фолиньо, Аткинсон), 17:50 - 1:0. Саад - 13 (Фолиньо, Веннберг), 21:22 - 2:0. Питри - 8 (Терри, Барберио), 49:08 - 2:1.
Вратари: БОБРОВСКИЙ - Монтойя (58:30).
Штраф: 4 - 8.
Броски: 24 (9+10+5) - 37 (12+13+12).
Наши: - - Радулов (17:34/4/0).
24 декабря. Коламбус. Nationwide Arena.
🚀 Русские нагнут весь ми
Как известно, бобры добры. Добротою бобры полны. Если хочешь себе добра, надо просто позвать бобра. Если ты без бобра добр, значит, сам ты в душе бобр!
15:18
ростовский свин
минисотта и коламбус пока главные претенденты на победы в своих конференциях. похожие команды. два крутых кипера - надежная оборона - сбалансированное нападение без ярко выраженных первых звеньев.
12:04
Упёртый русский
Раду исчез, и Монреаль покатался вниз, потихоньку. Все логично, забивать то некому стало! А Коламбус то за счёт чего так попер, Серёга - красавец, конечно, но там и забивать регулярно стали!
10:06
Алексей Х
И был признан первой звездой матча! Или это не важно?
06:35
Sправедливый
Во прут то, фиг остановишь. ))) Бобровский молодец! Радулов вместе со всем "Монреалем" что то "пропадать" начал. Только его наши СМИ начали кем то там провозглашать, а он "исчез" совсем, хотя нет, на скамейке штрафников его видели. ))) .... Шутки шутками, эту игру не смотрел, зато предыдущую против "дикарей" видел полностью, Радулова не "заметил".
06:23