"Коламбус" одержал 12-ю победу подряд, обыграв "Монреаль", Бобровский отразил 36 бросков

"Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Монреаль" со счетом 2:1. Победная шайба на счету нападающего Брэндона Саада.

Российский вратарь "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 36 бросков. Российский нападающий "Канадиенс" Александр Радулов очков не набрал.

"Коламбус" одержал 12-ю победу подряд и занимает первое место в таблице Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Монреаль" - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Ганье - 14 (бол., Фолиньо, Аткинсон), 17:50 - 1:0. Саад - 13 (Фолиньо, Веннберг), 21:22 - 2:0. Питри - 8 (Терри, Барберио), 49:08 - 2:1.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Монтойя (58:30).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 24 (9+10+5) - 37 (12+13+12).

Наши: - - Радулов (17:34/4/0).

24 декабря. Коламбус. Nationwide Arena.