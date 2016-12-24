05:50 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Коламбус" одержал 12-ю победу подряд, обыграв "Монреаль", Бобровский отразил 36 бросков

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"Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Монреаль" со счетом 2:1. Победная шайба на счету нападающего Брэндона Саада

Российский вратарь "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 36 бросков. Российский нападающий "Канадиенс" Александр Радулов очков не набрал.

"Коламбус" одержал 12-ю победу подряд и занимает первое место в таблице Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Монреаль" - 2:1  (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Ганье - 14 (бол., Фолиньо, Аткинсон), 17:50 - 1:0. Саад - 13 (Фолиньо, Веннберг), 21:22 - 2:0. Питри - 8 (Терри, Барберио), 49:08 - 2:1.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Монтойя (58:30).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 24 (9+10+5) - 37 (12+13+12).

Наши: - - Радулов (17:34/4/0).

24 декабря. Коламбус. Nationwide Arena.

 

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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🚀 Русские нагнут весь ми

Как известно, бобры добры. Добротою бобры полны. Если хочешь себе добра, надо просто позвать бобра. Если ты без бобра добр, значит, сам ты в душе бобр!

15:18

ростовский свин

минисотта и коламбус пока главные претенденты на победы в своих конференциях. похожие команды. два крутых кипера - надежная оборона - сбалансированное нападение без ярко выраженных первых звеньев.

12:04

Упёртый русский

Раду исчез, и Монреаль покатался вниз, потихоньку. Все логично, забивать то некому стало! А Коламбус то за счёт чего так попер, Серёга - красавец, конечно, но там и забивать регулярно стали!

10:06

Алексей Х

И был признан первой звездой матча! Или это не важно?

06:35

Sправедливый

Во прут то, фиг остановишь. ))) Бобровский молодец! Радулов вместе со всем "Монреалем" что то "пропадать" начал. Только его наши СМИ начали кем то там провозглашать, а он "исчез" совсем, хотя нет, на скамейке штрафников его видели. ))) .... Шутки шутками, эту игру не смотрел, зато предыдущую против "дикарей" видел полностью, Радулова не "заметил".

06:23

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