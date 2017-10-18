"Коламбус" обыграл "Виннипег", Панарин отдал передачу

"Виннипег" в матче регулярного чемпионата уступил "Коламбусу" - 2:5. В составе "Блю Джэкетс" на лед вышел российский нападающий Артемий Панарин. На его счету голевая передача. За 16 минут 50 секунд форвард дважды пробил в створ и один раз применил силовой прием. Вратарь Сергей Бобровский в этой встрече не принимал участие.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Коламбус" - 2:5 (0:0, 1:4, 1:1)

Голы: Коннор, Армиа - Аткинсон, Фолиньо, Джонсон, Седлак, Веренски

Наши: - - Панарин (16:50/2/+1)