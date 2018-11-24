"Коламбус" обыграл "Торонто". У Панарина - 1 очко, у Бобровского - 32 сэйва

"Коламбус" обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Нападающий "Блю Джэкетс" Артемий Панарин сделал результативную передачу. Шайба, заброшенная в третьем периоде, изначально была записана на россиянина, но затем лига сменила автора гола на Маркуса Хянникяйнена.

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил в этой игре 32 броска из 34. Защитник "Мэйпл Ливз" Игорь Ожиганов набрал 1 (0+1) очко, которое стало для него первым в НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Торонто" - 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Андерсон - 9 (Дженнер, Фолиньо), 3:55 - 1:0. Андерсон - 10 (Седлак, Харрингтон), 9:57 - 2:0. Хэйнси - 3 (Линдхольм, Ожиганов), 16:16 - 2:1. Капанен - 10 (Кадри), 22:58 - 2:2. Аткинсон - 14 (мен., Веннберг), 36:14 - 3:2. Хянникяйнен - 2 (Панарин, Мюррей), 43:35 - 4:2.

Вратари: Бобровский - Андерсен (57:44 - 59:30).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 24 (8+6+10) - 34 (12+9+13).

Наши: Панарин (20.37/2/+1) - Зайцев (18.58/3/0), Ожиганов (15.48/0/+2).

24 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.