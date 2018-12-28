"Коламбус" обыграл "Рейнджерс", Панарин и Наместников набрали по одному очку

"Рейнджерс" в овертайме проиграл "Коламбусу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 ОТ). Команда из Нью-Йорка потерпела третье поражение подряд, а "Блю Джэкетс" продлил победную серию до пяти встреч.

Российский нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников отметился голевой передачей, как и его соотечественник из стана соперников Артемий Панарин.

Российский вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев провел встречу на скамейке запасных, как и его соотечественник Сергей Бобровский из стана соперников.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Коламбус" - 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Бьоркстранд - 5 (Дженнер, Аткинсон), 9:17 - 0:1. Веси - 10 (Хэйс, Наместников), 13:59 - 1:1. Савар - 2 (Бьоркстранд, Харрингтон), 16:08 - 1:2. Крайдер - 18 (бол., Цуккарелло, Хэйс), 21:45 - 2:2. Крайдер - 19 (Шей, Лундквист), 52:06 - 3:2. Веренски - 7 (Дженнер), 57:40 - 3:3. Дюбуа - 14 (Панарин, Джонс), 60:31 - 3:4.

Вратари: Лундквист - Корписало.

Штраф: 2 - 2.

Броски: 22 (5+12+5+0) - 29 (6+11+11+1).

Наши: Бучневич (19.51/1/0), Наместников (16.10/1/+1) - Панарин (19.28/2/-1).

28 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.