"Коламбус" обыграл "Рейнджерс", Бобровский отразил 25 бросков

"Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Рейнджерс" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Мэтт Калверт. Российский вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Рейнджерс" - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Карлссон - 3, 16:34 - 1:0. Ганье - 7, 25:38 - 2:0. Грабнер - 11, 31:04 - 2:1. Зибанежад - 4 (Скьей, Холден), 48:32 - 2:2. Колверт - 2 (мен., Карлссон, Мюррей), 51:35 - 3:2. Дженнер - 2 (п.в., Аткинсон), 59:59 - 4:2.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Лундквист (58:56).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 24 (3+14+7) - 27 (3+13+11).

Наши: - - -.

19 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.