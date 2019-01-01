"Коламбус" обыграл "Оттаву", Панарин заработал "+5"

"Коламбус" обыграл "Оттаву" в матче реуглярного чемпионата НХЛ – 6:3. Две передачи в этой игре сделал нападающий Артемий Панарин. Он завершил встречу с показателем полезности "+5".

Голкипер Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25. "Блю Джэкетс" занимают четвертое место в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" – "Оттава" – 6:3 (0:0, 1:1, 5:2)

Голы: Дзингел – 14 (Тирни, Райан), 28:15 – 0:1. Веренски – 8 (Панарин, Дюбуа), 29:36 – 1:1. Дюбуа – 15 (Аткинсон, Джонс), 43:59 – 2:1. Дюбуа – 16, 51:15 – 3:1. Райан – 7 (Боровицки, Бедкер), 51:36 – 3:2. Дзингел – 15 (Дюшен, Демело), 53:34 – 3:3. Веренски – 9 (Аткинсон, Дюбуа), 57:59 – 4:3. Аткинсон – 24 (п.в., Панарин, Мюррей), 59:00 – 5:3. Андерсон – 14 (п.в.), 59:34 – 6:3.

Вратари: Бобровский – Хегберг (58:23 – 58:39, 58:48 – 59:00, 59:19 – 59:34).

Штраф: 13 – 11.

Броски: 38 (7+14+17) – 25 (5+13+7).

Наши: Панарин (21.17/3/+5) – -.

1 января. Коламбус. Nationwide Arena.