"Коламбус" обыграл "Каролину", Панарин набрал три очка

"Коламбус" выиграл у "Каролины" (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Кэм Аткинсон, который сделал хет-трик, и Зак Веренски. Три очка за результативные передачи набрал Артемий Панарин. У "Каролины" гол в активе Себастьяна Ахо.

"Коламбус" набрал 26 очков и занимает третье место в Восточной конференции. У "Каролины" 19 очков и 13-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Коламбус" – 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)

Голы: Аткинсон - 10 (Панарин, Дюбуа), 11:54 - 0:1. Аткинсон - 11 (Панарин), 21:57 - 0:2. Ахо - 6 (ван Римсдайк), 26:05 - 1:2. Веренски - 4 (Аткинсон, Панарин), 27:22 - 1:3. Аткинсон - 12 (бол., Веннберг, Дюбуа), 31:20 - 1:4.

Вратари: Дарлинг - Бобровский.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 31 (9+10+12) - 24 (8+11+5).

Наши: Свечников (13.03/2/-1) - Панарин (17.18/2/+3).

18 ноября. Роли. PNC Arena.

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