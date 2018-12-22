"Коламбус" обыграл "Филадельфию", Панарин набрал 3 очка

"Коламбус" победил "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3. Российский нападающий "Блю Джэкетс" Артемий Панарин набрал 3 очка, отметившись заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

"Коламбус" набрал 43 очка и расположился на пятом месте на Востоке. "Филадельфия" с 32 баллами занимает предпоследнюю строчку.

Панарин был признан 2-й звездой матча, голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский - 3-й.

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"Филадельфия Флайерз" (Филадельфия) - "Коламбус Блю Джэкетс" (Коламбус) - 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

Голы: Веренски - 6 (Дюбуа, Панарин), 15:05 - 0:1. Кутюрье - 14 (бол., Жиру), 19:37 - 1:1. Вароун - 1 (ван Римсдайк, Уис), 27:40 - 2:1. Аткинсон - 21 (Мюррей, Дюбуа), 29:30 - 2:2. Аткинсон - 22 (Харрингтон, Панарин), 33:23 - 2:3. Панарин - 10 (Дюбуа), 39:24 - 2:4. ван Римсдайк - 5 (Ворачек, Симмондс), 58:50 - 3:4.

Вратари: Харт (55:43 - 55:55, 57:56 - 58:50, 59:02) - Бобровский.

Штраф: 11 - 25.

Броски: 37 (7+15+15) - 19 (5+10+4).

Наши: Проворов (24.53/4/-2) - Панарин (17.52/1/+3).

22 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center.

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