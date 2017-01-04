"Коламбус" обыграл "Эдмонтон", одержав 16-ю победу подряд

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Коламбус" одержал победу над "Эдмонтоном" - 3:1. Российский вратарь "Блю Джэкетс" отразил 21 из 22 бросков. Отметим, что данная победа для подопечных Джона Тортореллы стала 16-й подряд.

Эта серия является второй в истории по продолжительности. Напомним, что рекорд принадлежит "Питтсбургу", который выиграл 17 матчей подряд с 9 марта по 10 апреля 1993 года. "Коламбус" не уступает с 30 ноября 2016 года.

В другой встрече "Каролина" уступила "Нью-Джерси" – 1:3. Нападающие "Дэвилз" Адам Хенрик, Кайл Палмиери и Майк Каммаллери забросили по одному голу и отдали по одной голевой передаче.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Эдмонтон" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Аткинсон - 18 (бол., Веренски, Веннберг), 12:32 - 1:0. Клефбом - 6 (Марун, Эберле), 25:39 - 1:1. Карлссон - 6 (бол., Саад, Джонс), 30:43 - 2:1. Фолиньо - 13, 42:45 - 3:1.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Тэлбот (58:09).

Штраф: 11 - 13.

Броски: 35 (12+13+10) - 22 (4+8+10).

Наши: Бобровский.

4 января. Коламбус. Nationwide Arena.

"Каролина" - "Нью-Джерси" - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Хенрик - 10 (Каммаллери, Сиверсон), 34:56 - 0:1. Каммаллери - 10 (Хенрик, Палмиери), 51:30 - 0:2. Ахо - 8 (Хэйнси, Терявяйнен), 52:24 - 1:2. Палмиери - 8 (п.в.), 58:00 - 1:3.

Вратари: Уорд (57:11 - 58:00, 58:26) - Шнайдер.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 30 (8+12+10) - 18 (6+3+9).

Наши: - - Калинин (16:17/0/0).

4 января. Роли. PNC Arena