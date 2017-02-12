"Коламбус" обыграл "Детройт", Бобровский отразил 35 бросков

"Коламбус" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1. Победная шайба на счету форварда Кэма Аткинсона. Российский голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский в этой встрече отразил 35 бросков из 36 и был назван первой звездой матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Детройт" - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Дженнер - 10 (Дубински), 9:26 - 1:0. Ванек - 14 (бол., Зеттерберг, Хелм), 16:06 - 1:1. Аткинсон - 27 (Дженнер, Дубински), 31:27 - 2:1.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Мразек (57:55).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 39 (16+16+7) - 36 (12+13+11).

Наши: - - -.

Коламбус. Nationwide Arena.