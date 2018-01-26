"Коламбус" обыграл "Аризону", Бобровский сделал 38 сейвов

"Коламбус" одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Аризоны" (2:1). Голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский отразил 38 бросков. Форвард гостей Артемий Панарин провел на площадке 17 минут 51 секунду, но результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" – "Коламбус" – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Голы: Веннберг – 5 (бол., Джонс, Веренски), 41:19 – 0:1. Перлини – 14 (бол., Дворак, Степан), 47:39 – 1:1. Аткинсон – 7 (Веннберг, Фолиньо), 56:57 – 1:2.

Вратари: Раанта (58:34) – БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 4 – 4.

Броски: 39 (10+15+14) – 27 (8+12+7).

Наши: – – Бобровский, Панарин (17:51/0/0).

26 января. Глендейл. Gila River Arena.