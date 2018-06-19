"Коламбус" обменяет Панарина?

По информации известного инсайдера НХЛ Эллиотта Фридмана, нападающий Артемий Панарин пока не готов рассматривать предложения от "Коламбуса" по продлению контракта. Отметим, что действующее соглашение рассчитано до 2019 года, после чего он станет неограниченно свободным агентом.

Клуб намерен изучить рынок на возможность обмена российского хоккеиста.

По контракту он получает 6 миллионов долларов за сезон. В минувшем чемпионате 26-летний хоккеист набрал 82 (27+55) очка, а также 7 (2+5) очков в 6 играх плей-офф. Всего в лиге на счету Панарина – 243 встречи и 233 (88+145) очка.​