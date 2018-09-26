"Коламбус" и "Баффало" сыграли в деревне Клинтон с населением 2 тысячи человек

"Коламбус" и "Баффало" провели контрольный матч в деревне Клинтон, штат Нью-Йорк, население которой не превышает двух тысяч человек, информирует русскоязычный сайт НХЛ.

Местная арена получила грант в 150 тысяч долларов после победы в конкурсе Kraft Hockeyville USA 2018. Она была построена в 1948 году, затем 6 лет спустя перестроена после пожара. Арена вмещает 2 тысячи человек, а также имеет около 300 дополнительных стоячих мест.

В контрольном матче "Коламбус" переиграл "Баффало" (4:2). Автором победного гола стал российский нападающий Артемий Панарин, который также отметился двумя голевыми передачами.