"Коламбус" допускает возможность обмена Панарина

Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекалайнен сказал, что клуб заинтересован в подписании долгосрочного контракта с российским нападающим Артемием Панариным. "Блю Джэкетс" хотят заключить соглашение с 26-летним форвардом на максимально возможный срок – 8 лет.

– Его контракт является для нас приоритетной задачей, и мы делаем все возможное, чтобы оставить его в команде, – цитирует Кекалайнен русскоязычная версия сайта НХЛ. – Это отличный хоккеист, он нам нравится как игрок и как партнер. Я могу сказать о нем только хорошее.

Обмен? Я ничего не исключаю. Даже Гретцки обменяли. Я понимаю, что так говорят все, но если кто-то сделает нам предложение, в результате которого наша команда станет сильнее, мы обязаны его выслушать и рассмотреть.

Я должен думать о "Коламбус Блю Джэкетс". Этим мы занимаемся, для этого нас наняли. Здесь нет места эмоциям. Артемий отлично играл и все делал для команды, он замечательный хоккеист, и мы любим его. Нам хотелось бы оставить его в составе на восемь лет. Мы поставили его в известность, что видим его одним из ключевых игроков команды, хотим строить ее вокруг него. И в этом плане ничего не изменилось. Мы будем работать над этим до последнего, пока не будет поздно. Надеюсь, что этого не произойдет.

Напомним, Панарин перешел в "Коламбус" из "Чикаго" перед началом сезона-2017/18. В первом сезоне за "Блю Джэкетс" он принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, набрав 82 (27+55) очка. В 6 играх плей-офф в его активе 7 (2+5) баллов за результативность.