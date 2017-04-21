04:37 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Коламбус" Бобровского вылетел из плей-офф НХЛ, Малкин набрал три очка за "Питтсбург"

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"Питтсбург" на своей площадке обыграл "Коламбус" в пятом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 5:2. Дублем за хозяев отметился Брайан Раст, еще по голу забили Фил Кессел, Сидни Кросби и Скотт Уилсон. Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин сделал в этой встрече три результативные передачи за 18 минут. Голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский провел на льду весь матч и отразил 27 бросков из 32.

Эта победа позволила "Питтсбургу" выиграть серию со счетом 4-1. В следующем раунде "Пингвинз" встретятся с победителем пары "Вашингтон" - "Торонто" (2-2).

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала 

Пятый матч

"Питтсбург" - "Коламбус" - 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Наши: Малкин (17:59/2/2) - -.

Счет в серии: 4-1 (3:1, 4:1, 5:4 ОТ, 4:5)

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (23)
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fifa_guru

.BattleFish. в этом году вратарей мама не горюй)) Василевский, Шестеркин, Бобр, Варламов, (Худобин).. вообще ЧМ в этом году может неплохим по составам звезд получится, особенно у Канады)

05:56

Монте-Кристо(Мститель) .

.BattleFish. .................. Дело даже не в Вашингтоне. Я болею против Политпроекта НХЛ - плакса.

05:37

nekrasovkiril

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com

05:36

Монте-Кристо(Мститель) .

Кстати, впервые столкнулся с тем, что в НХЛ подсуживают канадскому клубу против клуба американского. Подло, грубо, как в КХЛ подсуживают СКА, Это серия Торонто-Вашингтон. Раньше подобного не замечал. Так я и смотрю НХЛ только второй сезон. И смотрю матчи только Вашингтона, чтобы не пресытиться хоккеем. А в прошлом плей-офф Вашингтон играл только с американскими командами. И вот первая канадская. И что я вижу. Во втором матче засудили. Подробно писал об этом в отчете. В четвертом не засчитали чистый гол. И опять свистели любую мелочь у Вашингтона и не "видели" нарушений Торонто.

05:33

.BattleFish.

Декласс Чикаго продолжается, Кейн, Тойвз, Анисимов, Панарин на ЧМ! Лидеры Чикаго вместе с защитой показали свою полную несостоятельность в этом ПО, их безбожно раздели и унизили! Арена в Нэшшвиле поет песни и скандирует кричалки, прям как в английской премьер-лиге!)))

05:30

Монте-Кристо(Мститель) .

Плакса - Политпроект НХЛ. Так как выбирать не приходится. Нет больше канадца, который может составить конкуренцию по звездности русским, шведам, финнам и тем же янки. Вот и тянут его, раздувают пузырь.Отвратительное зрелище. Как в Эрефии Политпроект-СКА. Все Политпроекты вызывают отвращение априори.

05:29

.BattleFish.

Монте-Кристо(Мститель) . Рад, что Малкин набирает очки за результативность. Но не рад тому, что Малкин вышел в следующий круг плей-офф. 05:11-----------боишься, что они вынесут Вашингтон, если тот попадет в след раунд!?)

05:28

.BattleFish.

Боб на ЧМ интересно!? На его месте не поехал бы, нечего делать в сборной которой руководит Знарок, чьи команды только способны покупать Кубки или проигрывать!

05:26

🚀 Русские нагнут весь ми

ВеликийПашаБуре К слову о секондарях. Самый гениальный конечно у ......Малыша Сида. Как то, в марте месяце в Ванкувере Шири и Гюнцель голешник замутили. Так, Кэп уже как минуту на лавке сидел! Но секондарь свой заслуженный получил! ============================================================================================================= Ходят слухи, что в дебютный сезон лига постфактум засчитывала ему вторые передачи, исправляя протоколы на неделе после матча, с микроскопом искали касание шнурка и тп, чтобы на Колдер вытянуть

05:21

fifa_guru

Монте-Кристо(Мститель) . согласен, разные ситуации бывают. так вот, чтоб не было этих постоянных споров, вторую передачу вообще не считали бы уже и все :) хотя понимаю что это и невозможно, и тогда много интересной статистики бы не стало, за защитниками не так интересно наблюдать бы было и тд. :)

05:16

ВеликийПашаБуре

К слову о секондарях. Самый гениальный конечно у ......Малыша Сида. Как то, в марте месяце в Ванкувере Шири и Гюнцель голешник замутили. Так, Кэп уже как минуту на лавке сидел! Но секондарь свой заслуженный получил!

05:14

fifa_guru

&#128640; Русские нагнут весь ми Че там, Малкина сломали? // я думал ты в первый раз пошутил или от злости/обиды сказал при споре о кросби. Я в шоке. В твоем нике прописан якобы патриотизм, а ты желаешь нашему травмы и оскорбляешь его. Во-вторых, даже если вашики пройдут, и даже если Малыч не сможет играть, и даже если ВК выиграют, будут разговоры ходить что "вот если Малыч бы был...". Оно надо? Я бы в этом плане хотел честной борьбы. И в третьих, и Малкин, и Овечкин одни из топовых игроков России. О них говорят и там и здесь. Благодаря им (!!) и подобным игрокам на самом деле приходит популяризация спорта в городах страны. Сделай каток во дворе, вряд ли какой хоккеист вырастет. А вот наглядный пример по телевизору - то что надо чтобы мотивировать ребенка или его родителей отдать ребенка в спорт.

05:12

Монте-Кристо(Мститель) .

Рад, что Малкин набирает очки за результативность. Но не рад тому, что Малкин вышел в следующий круг плей-офф.

05:11

ВеликийПашаБуре

Еще у ЕвГения +7 коэфф. полезности. К слову у "левогоконнсмайта" -2.

05:11

Монте-Кристо(Мститель) .

fifa_guru ..................... Секонд ассисист секонд ассисту рознь. Бывает такой секонд ассист, что намного важнее последей передачи, сложнее и выше по мастерству. Например, из своей зоны на выход два против одного. Или, как в прошедшем матче, когда Бураковски выиграл борьбу у троих соперников и по сути организовал гол Оши. А ему даже передачу не засчитали, ибо шайбы коснулся игрок Торонто. Бывает и последняя передача чистой формальностью. Как Бэкстрем несколько сделал в сезоне последних передач, на полметра-метр в своей и средней зоне. Просто отдавал ближнему. Потом следовал бросок по пустым воротам и шведу результативный балл. Или Бэкстрем отдает последнюю передачу опять же ближнему игроку в зоне соперника, тот бросает и забивает из позиции, из которой забить крайне сложно. Конечно, в процентном отношении последняя передача более важна и сложна, чем секонд ассист. Но все индивидуально. Надо исходить из конкретных ситуаций в каждом отдельном случае.

05:09

Михаил Павлович

Нет, 2,2 за игру. Но всё равно круто.

04:59

🚀 Русские нагнут весь ми

.

04:57

🚀 Русские нагнут весь ми

Малкин, едь на ЧМ играть за свою страну! Подпиндосник, шкура продажная!

04:54

🚀 Русские нагнут весь ми

Че там, Малкина сломали? Или опять Ови всю работу доделывать

04:54

fifa_guru

Отмучились) Ожидаемая и уверенная победа на классе! Поздравляю Пингвинов. И главное уложились в оптимальное количество игр. Жека решил секонд-асистами очки набрать?)) я тогда в спор не влазил, но тоже как-то не очень отношусь к этим передачам. Чаще всего они "бесполезны" (хоть и "зародыш" голевой атаки), кроме выигранного вбрасывания. p.s. если выйдут Вашики, третье звено можно не менять. Если ТМЛ - то надо второе разбивать :) (to Werewolf)

04:53

Михаил Павлович

У Малкина в среднем 2,75 очка за игру. Уровень Гретцки и Лемье лучших сезонов.

04:52

ВеликийПашаБуре

CуперСекондариДжино!!!

04:50