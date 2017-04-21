"Коламбус" Бобровского вылетел из плей-офф НХЛ, Малкин набрал три очка за "Питтсбург"

"Питтсбург" на своей площадке обыграл "Коламбус" в пятом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 5:2. Дублем за хозяев отметился Брайан Раст, еще по голу забили Фил Кессел, Сидни Кросби и Скотт Уилсон. Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин сделал в этой встрече три результативные передачи за 18 минут. Голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский провел на льду весь матч и отразил 27 бросков из 32.
Эта победа позволила "Питтсбургу" выиграть серию со счетом 4-1. В следующем раунде "Пингвинз" встретятся с победителем пары "Вашингтон" - "Торонто" (2-2).
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
Пятый матч
"Питтсбург" - "Коламбус" - 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Наши: Малкин (17:59/2/2) - -.
Счет в серии: 4-1 (3:1, 4:1, 5:4 ОТ, 4:5)
fifa_guru
.BattleFish. в этом году вратарей мама не горюй)) Василевский, Шестеркин, Бобр, Варламов, (Худобин).. вообще ЧМ в этом году может неплохим по составам звезд получится, особенно у Канады)
05:56
Монте-Кристо(Мститель) .
.BattleFish. .................. Дело даже не в Вашингтоне. Я болею против Политпроекта НХЛ - плакса.
05:37
nekrasovkiril
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com
05:36
Монте-Кристо(Мститель) .
Кстати, впервые столкнулся с тем, что в НХЛ подсуживают канадскому клубу против клуба американского. Подло, грубо, как в КХЛ подсуживают СКА, Это серия Торонто-Вашингтон. Раньше подобного не замечал. Так я и смотрю НХЛ только второй сезон. И смотрю матчи только Вашингтона, чтобы не пресытиться хоккеем. А в прошлом плей-офф Вашингтон играл только с американскими командами. И вот первая канадская. И что я вижу. Во втором матче засудили. Подробно писал об этом в отчете. В четвертом не засчитали чистый гол. И опять свистели любую мелочь у Вашингтона и не "видели" нарушений Торонто.
05:33
.BattleFish.
Декласс Чикаго продолжается, Кейн, Тойвз, Анисимов, Панарин на ЧМ! Лидеры Чикаго вместе с защитой показали свою полную несостоятельность в этом ПО, их безбожно раздели и унизили! Арена в Нэшшвиле поет песни и скандирует кричалки, прям как в английской премьер-лиге!)))
05:30
Монте-Кристо(Мститель) .
Плакса - Политпроект НХЛ. Так как выбирать не приходится. Нет больше канадца, который может составить конкуренцию по звездности русским, шведам, финнам и тем же янки. Вот и тянут его, раздувают пузырь.Отвратительное зрелище. Как в Эрефии Политпроект-СКА. Все Политпроекты вызывают отвращение априори.
05:29
.BattleFish.
Монте-Кристо(Мститель) . Рад, что Малкин набирает очки за результативность. Но не рад тому, что Малкин вышел в следующий круг плей-офф. 05:11-----------боишься, что они вынесут Вашингтон, если тот попадет в след раунд!?)
05:28
.BattleFish.
Боб на ЧМ интересно!? На его месте не поехал бы, нечего делать в сборной которой руководит Знарок, чьи команды только способны покупать Кубки или проигрывать!
05:26
🚀 Русские нагнут весь ми
ВеликийПашаБуре К слову о секондарях. Самый гениальный конечно у ......Малыша Сида. Как то, в марте месяце в Ванкувере Шири и Гюнцель голешник замутили. Так, Кэп уже как минуту на лавке сидел! Но секондарь свой заслуженный получил! ============================================================================================================= Ходят слухи, что в дебютный сезон лига постфактум засчитывала ему вторые передачи, исправляя протоколы на неделе после матча, с микроскопом искали касание шнурка и тп, чтобы на Колдер вытянуть
05:21
fifa_guru
Монте-Кристо(Мститель) . согласен, разные ситуации бывают. так вот, чтоб не было этих постоянных споров, вторую передачу вообще не считали бы уже и все :) хотя понимаю что это и невозможно, и тогда много интересной статистики бы не стало, за защитниками не так интересно наблюдать бы было и тд. :)
05:16
ВеликийПашаБуре
К слову о секондарях. Самый гениальный конечно у ......Малыша Сида. Как то, в марте месяце в Ванкувере Шири и Гюнцель голешник замутили. Так, Кэп уже как минуту на лавке сидел! Но секондарь свой заслуженный получил!
05:14
fifa_guru
🚀 Русские нагнут весь ми Че там, Малкина сломали? // я думал ты в первый раз пошутил или от злости/обиды сказал при споре о кросби. Я в шоке. В твоем нике прописан якобы патриотизм, а ты желаешь нашему травмы и оскорбляешь его. Во-вторых, даже если вашики пройдут, и даже если Малыч не сможет играть, и даже если ВК выиграют, будут разговоры ходить что "вот если Малыч бы был...". Оно надо? Я бы в этом плане хотел честной борьбы. И в третьих, и Малкин, и Овечкин одни из топовых игроков России. О них говорят и там и здесь. Благодаря им (!!) и подобным игрокам на самом деле приходит популяризация спорта в городах страны. Сделай каток во дворе, вряд ли какой хоккеист вырастет. А вот наглядный пример по телевизору - то что надо чтобы мотивировать ребенка или его родителей отдать ребенка в спорт.
05:12
Монте-Кристо(Мститель) .
Рад, что Малкин набирает очки за результативность. Но не рад тому, что Малкин вышел в следующий круг плей-офф.
05:11
ВеликийПашаБуре
Еще у ЕвГения +7 коэфф. полезности. К слову у "левогоконнсмайта" -2.
05:11
Монте-Кристо(Мститель) .
fifa_guru ..................... Секонд ассисист секонд ассисту рознь. Бывает такой секонд ассист, что намного важнее последей передачи, сложнее и выше по мастерству. Например, из своей зоны на выход два против одного. Или, как в прошедшем матче, когда Бураковски выиграл борьбу у троих соперников и по сути организовал гол Оши. А ему даже передачу не засчитали, ибо шайбы коснулся игрок Торонто. Бывает и последняя передача чистой формальностью. Как Бэкстрем несколько сделал в сезоне последних передач, на полметра-метр в своей и средней зоне. Просто отдавал ближнему. Потом следовал бросок по пустым воротам и шведу результативный балл. Или Бэкстрем отдает последнюю передачу опять же ближнему игроку в зоне соперника, тот бросает и забивает из позиции, из которой забить крайне сложно. Конечно, в процентном отношении последняя передача более важна и сложна, чем секонд ассист. Но все индивидуально. Надо исходить из конкретных ситуаций в каждом отдельном случае.
05:09
Михаил Павлович
Нет, 2,2 за игру. Но всё равно круто.
04:59
🚀 Русские нагнут весь ми
.
04:57
🚀 Русские нагнут весь ми
Малкин, едь на ЧМ играть за свою страну! Подпиндосник, шкура продажная!
04:54
🚀 Русские нагнут весь ми
Че там, Малкина сломали? Или опять Ови всю работу доделывать
04:54
fifa_guru
Отмучились) Ожидаемая и уверенная победа на классе! Поздравляю Пингвинов. И главное уложились в оптимальное количество игр. Жека решил секонд-асистами очки набрать?)) я тогда в спор не влазил, но тоже как-то не очень отношусь к этим передачам. Чаще всего они "бесполезны" (хоть и "зародыш" голевой атаки), кроме выигранного вбрасывания. p.s. если выйдут Вашики, третье звено можно не менять. Если ТМЛ - то надо второе разбивать :) (to Werewolf)
04:53
Михаил Павлович
У Малкина в среднем 2,75 очка за игру. Уровень Гретцки и Лемье лучших сезонов.
04:52
ВеликийПашаБуре
CуперСекондариДжино!!!
04:50