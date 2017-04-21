"Коламбус" Бобровского вылетел из плей-офф НХЛ, Малкин набрал три очка за "Питтсбург"

"Питтсбург" на своей площадке обыграл "Коламбус" в пятом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 5:2. Дублем за хозяев отметился Брайан Раст, еще по голу забили Фил Кессел, Сидни Кросби и Скотт Уилсон. Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин сделал в этой встрече три результативные передачи за 18 минут. Голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский провел на льду весь матч и отразил 27 бросков из 32.

Эта победа позволила "Питтсбургу" выиграть серию со счетом 4-1. В следующем раунде "Пингвинз" встретятся с победителем пары "Вашингтон" - "Торонто" (2-2).

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Пятый матч

"Питтсбург" - "Коламбус" - 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Наши: Малкин (17:59/2/2) - -.

Счет в серии: 4-1 (3:1, 4:1, 5:4 ОТ, 4:5)