08:14 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Коламбус" Бобровского проиграл "Сан-Хосе"

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"Сан-Хосе" на своем льду переиграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта победа стала для "акул" второй кряду. Российский вратарь гостей Сергей Бобровский отразил 26 из 28 ударов по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Коламбус" - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Донской - 1 (бол., Шлемко), 12:59 - 1:0. Хертль - 3 (бол., Власич, Шлемко), 52:05 - 2:0. Хартнелл - 2 (Седлак, Саад), 57:10 - 2:1. Хертль - 4 (п.в., Торнтон), 59:59 - 3:1.

Вратари: Джонс - БОБРОВСКИЙ (58:11 - 59:59).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 29 (10+11+8) - 25 (13+4+8).

28 октября. Сан-Хосе. SAP Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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