23:06 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Коламбус" Бобровского победил "Вашингтон", Овечкин забросил шайбу

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"Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил "Вашингтон" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Александр Веннберг. Один из голов в составе "Столичных" забил российский нападающий Александр Овечкин. Его партнер по команде Никлас Бэкстрем набрал два (1+1) очка. Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 19 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Коламбус" - 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Голы: Бэкстрем - 5, 3:11 - 1:0. Фолиньо - 7 (бол., Веннберг, Веренски), 26:07 - 1:1. ОВЕЧКИН - 9 (бол., Бэкстрем, Нисканен), 30:31 - 2:1. Дубински - 2 (Аткинсон, Саад), 40:14 - 2:2. Веннберг - 3 (бол., Фолиньо, Ганье), 59:06 - 2:3.

Вратари: Холтби (59:18) - БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 21 (9+4+8) - 23 (12+4+7).

Наши: Кузнецов (19:21/2/2), Овечкин (17:44/5/0), Орлов (19:10/0/-1) - -.

20 ноября. Вашингтон. Verizon Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Весёлый©

У Антошки любовно-эротическая фрустрация - Кузенька не тащит. Кроме того, у него СДВГ - он не замечает, что главное в недавней победе Вашиков на Пингвинами - не счет и соперник, а 5 очков Бэкса. ;)

23:54

🚀 Русские нагнут весь ми

Монте-Кристо (Мститель) . Монтя, имбецил одноклеточный, мне кажется - или с тобой у всех ругань стоит?)) Может, оттого что тебя в жизни опускают?)) А у меня свои клиенты, Клоун (Веселый) один из них

23:43

Монте-Кристо (Мститель) .

&#128640; Русские нагнут весь ми................ Нагнутый, а что ты хамишь всем ? Компенсируешь то, что тебя в жизни все опускают ?

23:40

van der sar

534.

23:37

🚀 Русские нагнут весь ми

Весёлый© При первой шайбе Бэкс сыграл как ТОП, а Бобр - не как ТОП. ============================================================================================================= Счет на табло, клоун)

23:34

🚀 Русские нагнут весь ми

40:14 Дубински Б. – 2 ( Веннберг А. – 14, Веренски З. – 9, Аткинсон К. – 10, Саад Б. – 9) 2:2 ============================================================================================================= СЭ, это что такое?? Новый четверной ассист?))

23:33

Монте-Кристо (Мститель) .

Орлов в каждом матче по голу в свои ворота привозит. Что на кубке Стэнли, что на Кубке Мира, где был худшим защитником у нас. Что теперь. Зачем он Вашингтону ?

23:32

Весёлый©

При первой шайбе Бэкс сыграл как ТОП, а Бобр - не как ТОП.

23:31

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