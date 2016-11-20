"Коламбус" Бобровского победил "Вашингтон", Овечкин забросил шайбу

"Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил "Вашингтон" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Александр Веннберг. Один из голов в составе "Столичных" забил российский нападающий Александр Овечкин. Его партнер по команде Никлас Бэкстрем набрал два (1+1) очка. Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 19 бросков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Коламбус" - 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
Голы: Бэкстрем - 5, 3:11 - 1:0. Фолиньо - 7 (бол., Веннберг, Веренски), 26:07 - 1:1. ОВЕЧКИН - 9 (бол., Бэкстрем, Нисканен), 30:31 - 2:1. Дубински - 2 (Аткинсон, Саад), 40:14 - 2:2. Веннберг - 3 (бол., Фолиньо, Ганье), 59:06 - 2:3.
Вратари: Холтби (59:18) - БОБРОВСКИЙ.
Штраф: 10 - 6.
Броски: 21 (9+4+8) - 23 (12+4+7).
Наши: Кузнецов (19:21/2/2), Овечкин (17:44/5/0), Орлов (19:10/0/-1) - -.
20 ноября. Вашингтон. Verizon Center.
Весёлый©
У Антошки любовно-эротическая фрустрация - Кузенька не тащит. Кроме того, у него СДВГ - он не замечает, что главное в недавней победе Вашиков на Пингвинами - не счет и соперник, а 5 очков Бэкса. ;)
23:54
🚀 Русские нагнут весь ми
Монте-Кристо (Мститель) . Монтя, имбецил одноклеточный, мне кажется - или с тобой у всех ругань стоит?)) Может, оттого что тебя в жизни опускают?)) А у меня свои клиенты, Клоун (Веселый) один из них
23:43
Монте-Кристо (Мститель) .
🚀 Русские нагнут весь ми................ Нагнутый, а что ты хамишь всем ? Компенсируешь то, что тебя в жизни все опускают ?
23:40
van der sar
534.
23:37
🚀 Русские нагнут весь ми
Весёлый© При первой шайбе Бэкс сыграл как ТОП, а Бобр - не как ТОП. ============================================================================================================= Счет на табло, клоун)
23:34
🚀 Русские нагнут весь ми
40:14 Дубински Б. – 2 ( Веннберг А. – 14, Веренски З. – 9, Аткинсон К. – 10, Саад Б. – 9) 2:2 ============================================================================================================= СЭ, это что такое?? Новый четверной ассист?))
23:33
Монте-Кристо (Мститель) .
Орлов в каждом матче по голу в свои ворота привозит. Что на кубке Стэнли, что на Кубке Мира, где был худшим защитником у нас. Что теперь. Зачем он Вашингтону ?
23:32
Весёлый©
При первой шайбе Бэкс сыграл как ТОП, а Бобр - не как ТОП.
23:31