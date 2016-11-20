"Коламбус" Бобровского победил "Вашингтон", Овечкин забросил шайбу

"Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил "Вашингтон" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Александр Веннберг. Один из голов в составе "Столичных" забил российский нападающий Александр Овечкин. Его партнер по команде Никлас Бэкстрем набрал два (1+1) очка. Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 19 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Коламбус" - 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Голы: Бэкстрем - 5, 3:11 - 1:0. Фолиньо - 7 (бол., Веннберг, Веренски), 26:07 - 1:1. ОВЕЧКИН - 9 (бол., Бэкстрем, Нисканен), 30:31 - 2:1. Дубински - 2 (Аткинсон, Саад), 40:14 - 2:2. Веннберг - 3 (бол., Фолиньо, Ганье), 59:06 - 2:3.

Вратари: Холтби (59:18) - БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 21 (9+4+8) - 23 (12+4+7).

Наши: Кузнецов (19:21/2/2), Овечкин (17:44/5/0), Орлов (19:10/0/-1) - -.

20 ноября. Вашингтон. Verizon Center.