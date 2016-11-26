"Коламбус" Бобровского победил "Тампа-Бэй", Кучеров забил гол и отдал передачу

"Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил "Тампа-Бэй" со счетом 5:3. Российский нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка. Всего на его счету в 21 матче этого сезона 26 (11+15) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Коламбус" - 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Голы: Веннберг - 4 (Саад, Джонсон), 3:46 - 0:1. Фолиньо - 8 (бол., Аткинсон, Веренски), 8:35 - 0:2. КУЧЕРОВ - 11 (Джонсон, Палат), 28:33 - 1:2. Андерсон - 6 (Хартнелл), 29:02 - 1:3. Гаррисон - 1 (Филппула, Витковски), 38:28 - 2:3. Палат - 4 (КУЧЕРОВ, Хедман), 43:37 - 3:3. Саад - 5 (Веннберг), 44:34 - 3:4. Аткинсон - 8 (мен.), 51:13 - 3:5.

Вратари: Бишоп (43:13 - 43:37, 54:58 - 56:51, 56:55) - БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 28 (4+9+15) - 38 (10+13+15).

Наши: Кучеров (22:56/3/1), Наместников (12:23/0/0), Нестеров (12:24/0/0) - -

26 ноября. Тампа. Amalie Arena.