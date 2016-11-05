"Коламбус" Бобровского победил "Монреаль" со счетом 10:0

"Коламбус" нанес крупное поражение "Монреалю" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 10:0. Первая звезда встречи – форвард хозяев Ник Фолиньо, оформивший дубль и сделавший результативную передачу. Ворота "Блю Джэкетс" защищал Сергей Бобровский, отразивший все 30 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" – "Монреаль" – 10:0 (3:0, 5:0, 2:0)

Голы: Аткинсон - 3 (бол., Фолиньо, Веннберг), 10:56 - 1:0. Джонс - 3 (Андерсон), 11:54 - 2:0. Савар - 1 (Нутиваара), 14:06 - 3:0. Аткинсон - 4 (бол., Ганье, Веннберг), 24:01 - 4:0. Фолиньо - 3 (бол., Веренски, Веннберг), 30:12 - 5:0. Хартнелл - 3 (бол., Дженнер, Дубински), 31:53 - 6:0. Фолиньо - 4 (Саад, Веннберг), 33:39 - 7:0. Андерсон - 3 (Карлссон, Джонсон), 38:32 - 8:0. Хартнелл - 4 (Джонс, Веренски), 48:06 - 9:0. Андерсон - 4 (Колверт, Карлссон), 50:45 - 10:0.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Монтойя.

Штраф: 4 - 12.

Броски: 40 (16+16+8) - 30 (8+13+9).

Наши: – – Радулов (14:16/2/-2), Емелин (22:09/0/0), Марков (17:49/0/-4).

Коламбус. Nationwide Arena.