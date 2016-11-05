"Коламбус" Бобровского победил "Монреаль" со счетом 10:0

"Коламбус" нанес крупное поражение "Монреалю" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 10:0. Первая звезда встречи – форвард хозяев Ник Фолиньо, оформивший дубль и сделавший результативную передачу. Ворота "Блю Джэкетс" защищал Сергей Бобровский, отразивший все 30 бросков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Коламбус" – "Монреаль" – 10:0 (3:0, 5:0, 2:0)
Голы: Аткинсон - 3 (бол., Фолиньо, Веннберг), 10:56 - 1:0. Джонс - 3 (Андерсон), 11:54 - 2:0. Савар - 1 (Нутиваара), 14:06 - 3:0. Аткинсон - 4 (бол., Ганье, Веннберг), 24:01 - 4:0. Фолиньо - 3 (бол., Веренски, Веннберг), 30:12 - 5:0. Хартнелл - 3 (бол., Дженнер, Дубински), 31:53 - 6:0. Фолиньо - 4 (Саад, Веннберг), 33:39 - 7:0. Андерсон - 3 (Карлссон, Джонсон), 38:32 - 8:0. Хартнелл - 4 (Джонс, Веренски), 48:06 - 9:0. Андерсон - 4 (Колверт, Карлссон), 50:45 - 10:0.
Вратари: БОБРОВСКИЙ - Монтойя.
Штраф: 4 - 12.
Броски: 40 (16+16+8) - 30 (8+13+9).
Наши: – – Радулов (14:16/2/-2), Емелин (22:09/0/0), Марков (17:49/0/-4).
Коламбус. Nationwide Arena.
maxcds
хорошо цену не выпустили))
05:54
Новоуепинни
Второй период - ваще феерия. Бобровский ни причем, если б даже меня в кедах и без клюшки поставили - тоже бы на 0 получилось ))
05:53
Новоуепинни
Галимо слили )) Непонятно тока тренера или не. Монреаль - не команда, а гнилой отстой ))
05:51
oleg.bob
Это просто отпад! В НХЛ такого почти не бывает!
05:49
spetrov
ВеликийПашаБуре, не только у Уэббера, но и у Емелина.
05:26
Adios Аmigos R.
Отличный подарок Террьену на днюху, чё. Любят в Монреале своего тренера:%))
05:23
MAPKJIAP
ВеликийПашаБуре Это СуперСенсация! Из плюсов третий сухарь в сезоне у СуперБобра! А еще, у Ши Уэбера 0 коэффициент полезностию. И это за 25 минут игрового времени!____ Уэбер "пропускал" в меньшинстве и он не был там безгрешен.
05:10
ВеликийПашаБуре
Это СуперСенсация! Из плюсов третий сухарь в сезоне у СуперБобра! А еще, у Ши Уэбера 0 коэффициент полезностию. И это за 25 минут игрового времени!
05:04
MAPKJIAP
Бобровский и Гашек лучшие вратари, которые были на моей памяти!!!! Что касается Монреаля, то все уже шло к тому, что они проиграют, а такой проигрыш даже лучше, вернет их в чувство.
05:04