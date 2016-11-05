04:46 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Коламбус" Бобровского победил "Монреаль" со счетом 10:0

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"Коламбус" нанес крупное поражение "Монреалю" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 10:0. Первая звезда встречи – форвард хозяев Ник Фолиньо, оформивший дубль и сделавший результативную передачу. Ворота "Блю Джэкетс" защищал Сергей Бобровский, отразивший все 30 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" – "Монреаль" – 10:0 (3:0, 5:0, 2:0)

Голы: Аткинсон - 3 (бол., Фолиньо, Веннберг), 10:56 - 1:0. Джонс - 3 (Андерсон), 11:54 - 2:0. Савар - 1 (Нутиваара), 14:06 - 3:0. Аткинсон - 4 (бол., Ганье, Веннберг), 24:01 - 4:0. Фолиньо - 3 (бол., Веренски, Веннберг), 30:12 - 5:0. Хартнелл - 3 (бол., Дженнер, Дубински), 31:53 - 6:0. Фолиньо - 4 (Саад, Веннберг), 33:39 - 7:0. Андерсон - 3 (Карлссон, Джонсон), 38:32 - 8:0. Хартнелл - 4 (Джонс, Веренски), 48:06 - 9:0. Андерсон - 4 (Колверт, Карлссон), 50:45 - 10:0.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Монтойя.

Штраф: 4 - 12.

Броски: 40 (16+16+8) - 30 (8+13+9).

Наши: – – Радулов (14:16/2/-2), Емелин (22:09/0/0), Марков (17:49/0/-4).

Коламбус. Nationwide Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (9)
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maxcds

хорошо цену не выпустили))

05:54

Новоуепинни

Второй период - ваще феерия. Бобровский ни причем, если б даже меня в кедах и без клюшки поставили - тоже бы на 0 получилось ))

05:53

Новоуепинни

Галимо слили )) Непонятно тока тренера или не. Монреаль - не команда, а гнилой отстой ))

05:51

oleg.bob

Это просто отпад! В НХЛ такого почти не бывает!

05:49

spetrov

ВеликийПашаБуре, не только у Уэббера, но и у Емелина.

05:26

Adios Аmigos R.

Отличный подарок Террьену на днюху, чё. Любят в Монреале своего тренера:%))

05:23

MAPKJIAP

ВеликийПашаБуре Это СуперСенсация! Из плюсов третий сухарь в сезоне у СуперБобра! А еще, у Ши Уэбера 0 коэффициент полезностию. И это за 25 минут игрового времени!____ Уэбер "пропускал" в меньшинстве и он не был там безгрешен.

05:10

ВеликийПашаБуре

Это СуперСенсация! Из плюсов третий сухарь в сезоне у СуперБобра! А еще, у Ши Уэбера 0 коэффициент полезностию. И это за 25 минут игрового времени!

05:04

MAPKJIAP

Бобровский и Гашек лучшие вратари, которые были на моей памяти!!!! Что касается Монреаля, то все уже шло к тому, что они проиграют, а такой проигрыш даже лучше, вернет их в чувство.

05:04

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