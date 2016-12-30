"Коламбус" Бобровского одержал 14-ю победу подряд

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Коламбус" в гостях обыграл "Виннипег" со счетом 5:3. Для "Блю Джекетс" эта победа стала 14-й подряд. Российский вратарь гостей Сергей Бобровский отразил 31 из 34 бросков соперника.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" – "Коламбус" – 3:5 (1:2, 0:1, 2:2)

Голы: Мэттайас – 3 (Трауба, Лаури), 2:36 – 1:0. Саад – 14 (Фолиньо), 7:55 – 1:1. Фолиньо – 12 (бол., Веренски, Ганье), 16:29 – 1:2. Веннберг – 7 (Фолиньо), 28:21 – 1:3. Веннберг – 8 (бол., Веренски, Джонс), 40:45 – 1:4. Литтл – 6 (бол., Стэффорд, Уилер), 46:29 – 2:4. Седлак – 3 (Джонсон), 54:31 – 2:5. Перро – 3 (бол., Уилер, Бафлин), 58:27 – 3:5.

Вратари: Хатчинсон (57:39 – 58:27, 58:35) – БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 12 – 12.

Броски: 34 (14+8+12) – 35 (12+13+10).

30 декабря. Виннипег. MTS Centre.