"Коламбус" без Бобровского проиграл "Рейнджерс"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Коламбус" на своем льду уступил "Рейнджерс" со счетом 4:5. Российский вратарь "Блю Джекетс" Сергей Бобровский не принеимал участия во встрече.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" – "Рейнджерс" – 4:5 (3:1, 1:1, 0:3)

Голы: Нутиваара – 2 (Андерсон), 1:54 – 1:0. Аткинсон – 19 (бол., Ганье, Фолиньо), 4:37 – 2:0. Линдберг – 1 (Грабнер, Холден), 14:01 – 2:1. Хартнелл – 10 (Ганье), 15:57 – 3:1. Седлак – 4 (Хартнелл, Джонсон), 23:00 – 4:1. Грабнер – 17, 24:12 – 4:2. Кленденинг – 1 (бол., Миллер, Хэйс), 41:22 – 4:3. Кленденинг – 2 (Линдберг, Фаст), 52:57 – 4:4. Грабнер – 18, 59:43 – 4:5.

Вратари: Макэлхинни (59:43) – Лундквист.

Штраф: 6 – 8.

Броски: 37 (15+13+9) – 34 (7+11+16).

8 января. Коламбус. Nationwide Arena.