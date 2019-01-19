"Коламбус" без Бобровского проиграл "Монреалю"

"Коламбус" на своем льду проиграл "Монреалю" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). "Канадиенс" одержал четвертую подряд победу, прервав четырехматчевую серию побед "Блю Джэкетс".

Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных, а его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин отыграл почти 21 минуту, но очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Монреаль" - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Татар - 15 (Уэбер, Шапу), 6:44 - 0:1. Татар - 16 (Дано, Галлахер), 28:27 - 0:2. Бьоркстранд - 7 (Нэш, Джонс), 45:17 - 1:2. Армиа - 5 (Доми, Уэбер), 57:46 - 1:3. Армиа - 6 (п.в., Доми, Питри), 58:48 - 1:4.

Вратари: Корписало (57:58 - 58:16, 58:31 - 58:48) - Прайс.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 35 (15+10+10) - 26 (9+7+10).

Наши: Панарин (20.58/1/-1) - -.

19 января. Коламбус. Nationwide Arena.