"Коламбус" без Бобровского проиграл "Айлендерс", Панарин набрал 1 очко

"Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своей площадке "Коламбус" - 4:3. Голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский в этой встрече участия не принимал. Нападающий Артемий Панарин сделал результативную передачу.

В еще одной игре "Сент-Луис" одержал победу над "Баффало" - 1:0. В составе "Блюз" на площадку выходили нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, за "Сэйбрз" - защитник Виктор Антипин. Россияне результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Коламбус" - 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Голы: Андерсон - 16 (бол., Дюбуа, Йокинен), 6:12 - 0:1. Ледди - 7 (бол., Таварес, Барзал), 17:38 - 1:1. Дж. Бэйли - 13 (Бовилье, Пулок), 31:14 - 2:1. Аткинсон - 8 (ПАНАРИН), 32:36 - 2:2. Фолиньо - 10 (Бьоркстранд), 38:03 - 2:3. Эберле - 18 (Барзал, Сизикас), 42:49 - 3:3. Нельсон - 11 (Лэдд, Пулок), 45:14 - 4:3.

Вратари: Галак - Корписало (58:19).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 38 (12+16+10) - 49 (26+14+9).

Наши: - - Панарин (20:17/5/1).

4 февраля. Нью-Йорк. Barclays Center.

"Баффало" - "Сент-Луис" - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Гуннарссон - 5 (Штястны), 54:19 - 0:1.

Вратари: Ленер (58:23) - Хаттон.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 27 (5+10+12) - 33 (9+12+12).

Наши: Антипин (14:04/1/-1) - Тарасенко (16:15/4/0), Барбашев (13:48/2/0).

4 февраля. Баффало. KeyBank Center.