"Коламбус" без Бобровского победил "Торонто"

"Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Торонто" со счетом 5:2.

Российский голкипер "Блю Джекетс" Сергей Бобровский в этой встрече участия не принимал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Торонто" - 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Голы: Андерсон - 11 (Карлссон, Джонс), 4:30 - 1:0. Дженнер - 11 (Веренски, Дубински), 11:15 - 2:0. Бьоркстранд - 1 (Веннберг, Саад), 21:32 - 3:0. Фолиньо - 20 (бол., Веренски, Веннберг), 29:56 - 4:0. Кадри - 22 (Комаров, Лейво), 37:28 - 4:1. Кадри - 23 (Лейво), 46:19 - 4:2. Колверт - 9 (п.в., Джонс), 57:39 - 5:2.

Вратари: Корписало - Макэлхинни (56:55 - 57:39).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 35 (18+12+5) - 33 (15+7+11).

Наши: - - Зайцев (21:44/1/-3)

16 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.