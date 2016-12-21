"Коламбус" без Бобровского по буллитам победил "Лос-Анджелес"

"Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам победил "Лос-Анджелес" – 3:2. Победный послематчевый бросок исполнил нападающий Сэм Ганье.

Российский вратарь "Блю Джекетс" Сергей Бобровский участия в этом матче не принимал.

Эта победа стала для "Коламбуса" 10-й подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" – "Лос-Анджелес" – 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Аткинсон – 13 (Дубински, Дженнер), 27:35 – 1:0. Картер – 15 (бол., Мартинес, Даути), 36:12 – 1:1. Аткинсон – 14 (Дубински, Савар), 44:05 – 2:1. Картер – 16, 50:16 – 2:2.

Победный буллит: Ганье.

Вратари: Макэлхинни – Будай.

Штраф: 9 – 9.

Броски: 27 (8+8+7+4) – 46 (12+13+18+3).

Наши: – – -.

21 декабря. Коламбус. Nationwide Arena.