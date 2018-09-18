"Коламбус" без Бобровского и Панарина проиграл "Баффало"

"Баффало" переиграл "Коламбус" в контрольном матче (4:1). "Флорида" потерпела поражение от "Нэшвилла" (3:5), "Виннипег" взял верх над "Миннесотой", "Калгари" проиграл "Эдмонтону" (4:7).
НХЛ
Контрольные матчи
"Коламбус" - "Баффало" - 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Голы: Берглунд - 1 (Нюландер, Томпсон), 20:22 - 0:1. Болье - 1 (бол., Нюландер, Томпсон), 26:31 - 0:2. Савар - 1 (Дюклер, Дюбуа), 26:39 - 1:2. Крискуоло - 1 (Мэлоун, Рэнделл), 33:15 - 1:3. Огливи - 1 (Уилсон, Родригес), 42:14 - 1:4.
Вратари: Кивлениекс (Тиссен, 20:00) - Юханссон (59:30 - 59:39).
Броски: 37 (9+12+16) - 20 (7+7+6).
Наши: Абрамов (16:58/1/0) - -.
Коламбус. Nationwide Arena.
"Виннипег" - "Миннесота" - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Дане - 1 (Лемье, Нику), 13:12 - 1:0. Хендрикс - 1 (Лодня, Бельпедио), 42:07 - 1:1. Морроу - 1 (Лайне, Элерс), 51:45 - 2:1.
Вратари: Броссуа - Хэммонд (58:16).
Броски: 30 (11+12+7) - 40 (14+12+14).
Виннипег. Bell MTS Place.
"Калгари" - "Эдмонтон" - 4:7 (1:2, 2:1, 1:4)
Голы: Дюбе - 1 (Робинсон, Вялимяки), 0:23 - 1:0. Бушар - 1 (Бенсон, Маклеод), 2:50 - 1:1. Ямамото - 1 (мен., Грэвел), 15:04 - 1:2. Дюбе - 2 (Райкел), 20:36 - 2:2. Дюбе - 3 (Робинсон), 24:13 - 3:2. Бир - 1 (бол., Ямамото, Бенсон), 39:39 - 3:3. Ямамото - 2 (Маклеод), 46:07 - 3:4. Русселль - 1 (Чейссон), 57:02 - 3:5. Оберг - 1 (Гамбарделла, Грэвел), 57:25 - 3:6. Манджапане - 1 (Фу), 58:59 - 4:6. Русселль - 2 (п.в., Чейссон), 59:44 - 4:7.
Вратари: Риттих (59:24 - 59:44) - Коскинен (Старретт, 40:00).
Броски: 25 (11+8+6) - 28 (6+7+15).
Калгари. Scotiabank Saddledome.
"Флорида" - "Нэшвилл" - 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Голы: Бьюгстад - 1, 14:59 - 1:0. Форсберг - 1 (бол., Эллис, Фиала), 27:36 - 1:1. Макдональд - 1 (Греко, Маккензи), 32:06 - 2:1. Джохансен - 1 (Фиала, Форсберг), 33:04 - 2:2. Фиала - 1 (Хэмьюс, Джохансен), 35:47 - 2:3. Форсберг - 2 (Фиала, Джохансен), 48:57 - 2:4. Байков - 1 (бол., Хант, Типпетт), 59:12 - 3:4. Форсберг - 3 (п.в., Фиала, Джохансен), 59:46 - 3:5.
Вратари: Раймер (Монтембо, 40:00, 57:21 - 59:12, 59:27 - 59:46) - Ринне (Гросеник, 29:58).
Броски: 26 (13+4+9) - 28 (8+11+9).
Наши: Мамин (17:07/1/1) - -.
Майами. BB&T Center.