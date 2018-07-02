Клубы НХЛ в день открытия рынка потратили на контракты 755 миллионов долларов

В НХЛ 1 июля открылся рынок свободных агентов. Клубы имеют возможность подписывать неограниченно и ограниченно свободных агентов, а также продлевать контракты. На подписание в первый день было потрачено 489,4 миллиона долларов, на продление - 265,3, сообщает Sportsnet.

Самый крупный контракт дня заключил "Лос-Анджелес" с Дрю Даути (88 миллионов долларов, 8 лет). "Торонто" подписал Джона Тавареса за 77 миллионов на 7 лет. "Аризона" продлила соглашение с Оливером Экманом-Ларссоном на 8 лет за 66 миллионов.