Клубы НХЛ представили форму на сезон-2017/18

Клубы НХЛ презентовали форму на следующий сезон, сообщает официальный Твиттер лиги. Свой свитер также представил новичок НХЛ "Вегас". Основным цветом формы стал серый, в отделке были также использованы золотой, красный и черный цвета.

За "Вегас" в сезоне-2017/18 будет выступать бывший нападающий СКА Вадим Шипачев. Результаты драфта расширения НХЛ будут объявлены в ночь на 22 июня.

Напомним, что Кубок Стэнли в минувшем сезоне выиграл "Питтсбург", который в финале обыграл "Нэшвилл" (счет в серии – 4-2).