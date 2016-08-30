Клуб из "Лас-Вегаса" будет называться "Рыцари"?

Клуб НХЛ "Лас-Вегас" на прошлой неделе зарегистрировал три торговые марки, которые могут стать названием новой команды, сообщает официальный сайт НХЛ. По информации источника, во всех трех вариантах присутствует слово "рыцари" - "Рыцари пустыни" ("Десерт Найтс"), "Золотые рыцари" ("Голден Найтс") и "Серебряные рыцари" ("Сильвер Найтс"). Ранее команда склонялась к использованию слова "Ястребы" в названии, однако теперь этот вариант считается запасным. Напомним, что "Лас-Вегас" дебютирует в НХЛ в следующем сезоне.