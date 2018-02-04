Клод Жюльен – об игре Щербака: "Я увидел парня, который неплохо соображает"

Главный тренер "Монреаля" Клод Жюльен остался доволен игрой нападающего Никиты Щербака в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Анахайма" (5:2). По словам специалиста, россиянин сильно прибавил в игре по сравнению с прошлым сезоном. В этой встрече 22-летний хоккеист сделал результативную передачу.

– Мне понравилось, как он сыграл, – цитирует Sportsnet Жюльена. – Он сильно прибавил в катании, по сравнению с прошлым сезоном. Скорость стала лучше. Он хорошо действовал во всех аспектах игры. Успевал возвращаться в оборону. Сегодня я увидел парня, который неплохо соображает, я им доволен. Надеюсь, он станет стабильней и в будущем будет получать больше игрового времени.