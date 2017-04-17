Клод Жюльен: "Монреаль" провел очень хороший матч на выезде"

Главный тренер "Монреаля" Клод Жюльен после победы над Рейнджерс в третьем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ с "Рейнджерс" (3:1) остался доволен игрой команды. Счет в серии стал 2-1 в пользу "Канадиенс".

– Очень хороший матч на выезде. Ошибки были, иначе не бывает, – цитирует Жульена официальный сайт НХЛ. – Но наши ребята были сконцентрированы от начала и до конца. Мы хорошо действовали в обороне и в атаке, хорошо сыграли в неравных составах. Мы забили в большинстве, не пропустили в меньшинстве. Все молодцы. Для того, чтобы победить в плей-офф, нельзя допускать серьезных просчетов.