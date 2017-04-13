Клод Жюльен: "Монреаль" должен был выигрывать после первого периода, а не уступать"

Главный тренер "Монреаля" Клод Жюльен выразил разочарование поражением от "Рейнджерс" (0:2) в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ. Он считает, что его команда заслуживала большего.

– Незначительные детали оказали влияние на ситуацию в этом матче, – цитирует официальный сайт НХЛ Жюльена. – Мы провели отличный первый период, но закончили его со счетом 0:1, хотя должны были вести 1:0. Такое в плей-офф случается. Но нужно сохранять спокойствие, сталкиваясь с неприятностями. Это позволит вернуться к работе.