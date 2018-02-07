Клод Жюльен: "Если Щербак будет играть так и дальше, его место - в "Монреале"

Главный тренер "Монреаля" Клод Жюльен снова похвалил российского защитника Никиту Щербака за удачную игру в последних матчах регулярного НХЛ. 22-летний россиянин был вызван из фарм-клуба 3 февраля и набрал за две встречи два (0+2) очка.

– Мне понравилось его выступление в минувшие выходные, – цитирует Radio-Canada Жюльена. – Никита катается намного лучше, чем в прошлом году. Д умаю, что и его игра стала намного лучше, он опасен в большинстве ситуаций. Я очень доволен его выходными. Если Щербак будет так играть и дальше, он заслуживает места в команде.