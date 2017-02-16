Клод Жюльен: "Если честно, хотел отдохнуть до весны"

Новый главный тренер "Монреаля" Клод Жюльен признался, что планировал отдохнуть до весны после увольнения из "Бостона" 7 февраля. Однако через неделю после отставки ему поступило предложение от "Канадиенс", с которым он в итоге подписал контракт на 5 лет.

- Если честно, я хотел подождать до весны прежде, чем принять решение, - цитирует пресс-служба лиги Жюльена. - Такая у меня была реакция на увольнение. Но мне позвонил Марк. Мы с ним работали на Кубке мира и у меня отличные с ним отношения. Он хороший менеджер, отличный человек. Для меня это важно в работе.

"Монреаль" - хорошая команда. Мы все знаем, что у них лучший вратарь мира. Они надежно играют в обороне. Это не значит, что там не над чем работать, что команду лучше уже не сделать. Там много талантливых нападающих. Я знаю, что в последнее время в атаке дела складываются не очень хорошо. Мы должны исправить это. Это моя работа. Я должен исправить ситуацию, помочь команде заиграть так, как она играла раньше. В составе много техничных ребят, которые умеют кататься. В команде хорошо сочетается силовой фактор, габариты, техника. Так что надо этим воспользоваться.