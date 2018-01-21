Клод Жюльен: "Если бы знал, что буду играть против тройки Маршан – Бержерон – Пастрняк, никогда не поставил бы их вместе"

Главный тренер "Монреаля" Клод Жюльен после поражения от "Бостона" (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ расстроился результативной игре тройке соперника. Напомним, что Жюльен возглавлял "Медведей" с с 2007 по 2017 годы. Отметим, что игроки "Медведей" – Брэд Маршан, Патрис Бержерон и Давид Пастрняк в последних 16 матчах набрали на троих 54 очка.

– Знаете, если бы я был в курсе, что мне предстоит в будущем играть против тройки Маршана, Бержерона и Пастрняка, то никогда не поставил бы их вместе, пока тренировал "Бостон", – цитирует сайт НХЛ Жюльена.