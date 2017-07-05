Клим Костин: "Сейчас я на 100 процентов здоров и готов играть в НХЛ"

Экс-игрок московского "Динамо" Клим Костин отметил, что много работал во время восстановления после травмы плеча. Хоккеист получил повреждение в январе и пока не получил разрешения на контактную борьбу.
- Было очень тяжело, но я много работал, чтобы вернуть форму, - приводит слова Костина русскоязычная версия сайта НХЛ. - Я тренируюсь и готовлю себя к играм. Сейчас я на 100 процентов здоров и готов играть в НХЛ.
Напомним, 18-летний Костин был выбран "Сент-Луисом" на драфте НХЛ под 31-м номером. В скором времени он должен подписать контракт новичка с "Блюз".
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/klim-kostin-of-blues-setting-sights-on-nhl/c-290293142