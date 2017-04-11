Клим Костин - первый в рейтинге драфта НХЛ-2017 среди игроков, выступающих в Европе

НХЛ на своем официальном сайте опубликовала список игроков, доступных для выбора на драфте-2017.

Нападающий московского "Динамо" Клим Костин занимает первое место среди полевых хоккеистов, выступающих в Европе. Первое место среди игроков, выступающих в Северной Америке, занимает нападающий Нолан Патрик.

Среди хоккеистов, играющих в Северной Америке, в список попали 14 россиян. Никита Попугаев занял 28-е место, Артем Минулин (58), Кирилл Максимов (66), Дмитрий Саморуков (69), Иван Чехович (71), Максим Сушко (72), Павел Колтыгин (83), Владислав Еременко (95), Ярослав Алексеев (114), Герман Поддубный (130), Марк Рубинчик (140), Андрей Гришаков (174), Иван Косоренков (186), Владислав Джиошвили (196).

Среди хоккеистов, выступающих в Европе, в список попали 34 россиянина: Клим Костин (1), Алексей Липанов (13, "Динамо" Бш), Алексей Торопченко (21, "Динамо" Бш), Павел Шен (22, "Югра"), Кирилл Слепец (23, "Локомотив"), Александр Волков (27, СКА), Андрей Алтыбармакян (28, СКА), Даниил Скориков (29, "Салават"), Дмитрий Родионычев (33, "Торпедо"), Павел Ельшанский (34, "Динамо" СПб), Глеб Шутов (35, "Аавангард"), Вениамин Баранов (37, "Динамо" СПб), Григорий Афонкин (38, "Металлург" Мг), Марк Павликов (43, "Локомотив"), Андрей Светлаков (48, ЦСКА), Даниил Вовченко (56, "Северсталь"), Кирилл Зотов (59, "Металлург" Мг), Александр Оськин (60, "Салават"), Иван Лисин (61, "Локомотив"), Александр Павленко (64, "Автомобилист"), Максим Марушев (74, "Ак Барс"), Никита Аноховский (78, "Локомотив"), Александр Беляев (80, "Югра"), Павел Воронков (81, "Автомобилист"), Артем Белоцкий (89, "Автомобилист"), Кирилл Попов (90, "Югра"), Михаил Жолобов (92, "Спартак"), Кирилл Беляев (93, "Югра"), Кирилл Кожевников (96, "Югра"), Роман Ивашов (100, "Автомобилист"), Егор Фатеев (101, "Локомотив"), Георгий Иванов (102, "Локомотив"), Дмитрий Овечкин (106, СКА), Иван Ковалев (107, "Локомотив").

Среди вратарей, выступающих в Северной Америке, в рейтинг попали двое россиян: Максим Жуков (9) и Иван Просветов (31). Среди голкиперов, выступающих в Европе, в список попали трое россиян: Кирилл Устименко (5, "Динамо" СПб), Александр Самойлов (7, ЦСКА) и Даниил Тарасов (10, "Салават Юлаев").