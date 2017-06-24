Клим Костин: "А теперь посмотрим, кто первый заиграет в НХЛ"

Российский нападающий Клим Костин доволен итогами драфта НХЛ, сообщил отец игрока Сергей Костин. В ночь на субботу в "Юнайтед-центре" в Чикаго проходила церемония выбора новичков. 18-летний россиянин был взят клубом "Сент-Луис" в первом раунде драфта под последним, 31-м, номером.

– Выбраны в первом раунде драфта, поэтому очень довольны результатом, – приводит ТАСС слова Сергея Костина. – В "Сент-Луисе" выступает другой российский форвард Владимир Тарасенко, всегда смотрю игры этого клуба. Главное, что Климу дали шанс, а уж заиграет он в НХЛ или АХЛ, зависит только от него. Думаю, все должно получиться, он с четырех лет приучен к работе, когда сын встал со своего места после объявления выбора, то сказал: "А теперь посмотрим, кто первый заиграет в НХЛ.

Агент встречался и с другими клубами, но "Сент-Луис" сказал, что даст Климу игровое время, – продолжил Костин-старший. – Спросили Клима, готов ли он играть в АХЛ, тот ответил согласием. Самое главное, что они сказали, что у него будет шанс. Если бы его выбрал "Питтсбург", то у сына не было бы шансов. В такой команде играть никто не даст, а в "Сент– Луисе" возможность обязательно будет. Поэтому Клим очень доволен.