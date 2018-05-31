Классный сэйв Овечкина. Видео

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин во время матча финала Кубка Стэнли против "Вегаса" (3:2, 1-1) бросился под шайбу во время броска соперника. Россиянин эффектно остановил шайбу, а затем выкинул ее из своей зоны.