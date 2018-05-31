09:02 | Хоккей — НХЛ

Классный сэйв Овечкина. Видео

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин во время матча финала Кубка Стэнли против "Вегаса" (3:2, 1-1) бросился под шайбу во время броска соперника. Россиянин эффектно остановил шайбу, а затем выкинул ее из своей зоны. 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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icezellion

Обычный тролль, в хоккее понимает, как свинья в апельсинах)

09:34

vassel

За Арсеналий с детцтва Овечкин вечный лузер,без кубка))))))))))))//////////// Лузер -это ты. У него миллионы, а у тебя дырка в штанах! А что ещё хуже и в голове тоже!

09:28

За Арсеналий с детцтва

Овечкин вечный лузер,без кубка))))))))))))

09:22

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