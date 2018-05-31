Классный сэйв Овечкина. Видео

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин во время матча финала Кубка Стэнли против "Вегаса" (3:2, 1-1) бросился под шайбу во время броска соперника. Россиянин эффектно остановил шайбу, а затем выкинул ее из своей зоны.
Овечкин не жалел себя!pic.twitter.com/jZ6bAFvjIA– СЭ Хоккей (@hockey_se) 31 мая 2018 г.
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icezellion
Обычный тролль, в хоккее понимает, как свинья в апельсинах)
09:34
vassel
За Арсеналий с детцтва Овечкин вечный лузер,без кубка))))))))))))//////////// Лузер -это ты. У него миллионы, а у тебя дырка в штанах! А что ещё хуже и в голове тоже!
09:28
За Арсеналий с детцтва
Овечкин вечный лузер,без кубка))))))))))))
09:22