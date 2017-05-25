Кларк Макартур: "В седьмом матче с "Питтсбургои" может быть что угодно"

Нападающий "Оттавы" Кларк Макартур в преддверии седьмого матча 1/2 финала Кубка Стэнли высоко оценил игру вратаря Крэйга Андерсона в шестом матче серии с "Питтсбургом" (2:1, 3-3).

– Андерсон провел выдающийся матч, – приводит официальный сайт НХЛ слова Макартура. – Мы не так часто бросали, но неплохо играли по центру. Немного рисковали. Мы так весь год играли. В седьмом матче может быть что угодно. Нам надо чаще атаковать. Они слишком много времени в нашей зоне проводят.

С другой стороны, множество бросков мы удачно отражали в безопасные зоны. Нам стоит внести небольшие коррективы. Над этим мы собираемся работать.