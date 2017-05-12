Кларк Макартур: "Оттава" приложит максимум усилий, чтобы обыграть "Питтсбург"

Нападающий "Оттавы" Кларк Макартур не считает, что выхода в финал Восточной конференции можно считать достаточным результатом. "Сенаторз" впервые сыграет в 1/2 финала Кубка Стэнли с 2007 года и третий раз в истории. Первый матч "Оттавы" с "Питтсбургом" состоится 14 мая и начнется в 2.00 по московскому времени.

- Вы можете говорить, что мы ничем не рискуем, но мы не хотим останавливаться на достигнутом, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Макартура. - Мы не для того играли, чтобы отбыть здесь номер и спокойно уйти. Мы будем биться. Если они хотят обыграть нас, им придется заслужить победу.

Я не знаю, кто может с "Питтсбургом" сравниться. Но мы приложим максимум усилий. Нам надо сбить их скорость и, наверное, не удаляться. Они очень хорошо играют в большинстве. У нас есть свои плюсы. Мы воспользуемся ими.