Китайский вратарь "Куньлуня": "Наша сборная может хорошо выступить на домашней Олимпиаде"

Китайский вратарь "Куньлуня" Сунь Цзэхао рассказал, чего он ожидает от сборной своей страны на домашней Олимпиаде.

- Два года назад в "Куньлуне" было очень мало местных игроков, но в этом межсезонье вы сыграли товарищеский матч с чешскими "Пирати" практически полностью китайским составом.

- Это была хорошая возможность проверить в деле китайских хоккеистов. Мы сыграли своими силами против одного из топ-клубов сильной чешской лиги. До Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине, у нас еще есть время для того, чтобы сделать наш хоккей ещн сильнее.

- Вдохновил ли вас пример сборной Южной Кореи на Играх в Пхенчхане?

- Да, мы можем многому поучиться у этой команды. Но я думаю, что китайская сборная, благодаря огромной поддержке спорта, которая существует у нас в стране, может хорошо выступить на домашней Олимпиаде, - цитирует хоккеиста официальный сайт КХЛ.