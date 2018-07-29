Киберспортивные выходные Овечкина. Видео

Жена нападающего и капитана "Вашингтона" Александра Овечкина Анастасия Шубская в Инстаграме опубликовала совместный ролик с супругом. На видео форвард запечатлен с джойстиком.

В прошлом сезоне 32-летний россиянин помог "Кэпиталз" выиграть первый в истории Кубок Стэнли, а также получил "Конн Смайт Трофи" – приз, вручаемый самому ценному игроку плей-офф.