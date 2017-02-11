Кейн вышел на 6-е место в списке лучших снайперов "Чикаго"

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн, забив гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Виннипегом" (5:2), вышел на 6-е место в списке лучших снайперов в истории "Блэкхокс". 28-летний американец забросил 269-ю шайбу в карьере и обошел Тони Амонти (268 голов).

На 5-м месте располагается Деннис Халл (298 голов), на первом месте - Бобби Халл (604 гола).