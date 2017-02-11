Кейн вышел на 6-е место в списке лучших снайперов "Чикаго"

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн, забив гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Виннипегом" (5:2), вышел на 6-е место в списке лучших снайперов в истории "Блэкхокс". 28-летний американец забросил 269-ю шайбу в карьере и обошел Тони Амонти (268 голов).
На 5-м месте располагается Деннис Халл (298 голов), на первом месте - Бобби Халл (604 гола).
Werewolf
spetrov Вот вроде бы не скажешь, судя по статистике, что сверхзабивающий парень. Но смотреть на его игру одно удовольствие. Когда с нашими в тройке - советский хоккей вспоминается с его звеньевым принципом комплектования. Взаимопонимание у них отличное._______Полностью согласен. Очень эстетический хоккей у них. Глазу приятно. Решения нестандартные, хорошее виденье площадки, чувствуют друг друга, приличные скорости.......
12:16
spetrov
Вот вроде бы не скажешь, судя по статистике, что сверхзабивающий парень. Но смотреть на его игру одно удовольствие. Когда с нашими в тройке - советский хоккей вспоминается с его звеньевым принципом комплектования. Взаимопонимание у них отличное.
11:58