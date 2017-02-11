08:39 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кейн вышел на 6-е место в списке лучших снайперов "Чикаго"

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Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн, забив гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Виннипегом" (5:2), вышел на 6-е место в списке лучших снайперов в истории "Блэкхокс". 28-летний американец забросил 269-ю шайбу в карьере и обошел Тони Амонти (268 голов).

На 5-м месте располагается Деннис Халл (298 голов), на первом месте - Бобби Халл (604 гола).

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Werewolf

spetrov Вот вроде бы не скажешь, судя по статистике, что сверхзабивающий парень. Но смотреть на его игру одно удовольствие. Когда с нашими в тройке - советский хоккей вспоминается с его звеньевым принципом комплектования. Взаимопонимание у них отличное._______Полностью согласен. Очень эстетический хоккей у них. Глазу приятно. Решения нестандартные, хорошее виденье площадки, чувствуют друг друга, приличные скорости.......

12:16

spetrov

Вот вроде бы не скажешь, судя по статистике, что сверхзабивающий парень. Но смотреть на его игру одно удовольствие. Когда с нашими в тройке - советский хоккей вспоминается с его звеньевым принципом комплектования. Взаимопонимание у них отличное.

11:58

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Материалы других СМИ