Кейн, Джонсон и Коннор - звезды дня в НХЛ

НХЛ назвала трех звезд игрового дня. Первой признан нападающий "Чикаго" Патрик Кейн, который набрал 5 (1+4) очков в игре с "Оттавой" (8:2).



Второй звездой стал форвард "Тампа-Бэй" Тайлер Джонсон. Он оформил хет-трик во встрече с "Каролиной" (5:4).



Тройку лучших замкнул нападающий "Виннипега" Кайл Коннор, набравший 3 (2+1) очка в матче с "Баффало" (7:4).