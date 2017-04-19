Кевин Шаттенкирк: "Вашингтону" нужно играть спокойнее"

Защитник "Вашингтона" Кевин Шаттенкирк в преддверии четвертого матча 1/8 финала Кубка Стэнли с "Торонто" (1-2) подчеркнул, что его команде необходимо изменить подход к оборонительным действиям. По словам 28-летнего американца, "столичные" должны защищаться один в один.

- "Вашингтону" нужно сохранять спокойствие, когда "Торонто" просто забрасывает шайбу в зону, - приводит Yahoo Sports слова Шаттенкирка. - Случается, что они нас переигрывают в борьбе.

Мы чересчур нетерпеливы в собственной зоне, идем вперед, оголяем зоны. В это время они получают пространство и возможность разыграть комбинацию. Если "Вашингтон" вернется в защиту перед воротами, даст сыграть один в один, все будет хорошо.